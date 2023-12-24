На фоне ежегодных споров о том, что украинцам не нужен советский салат Оливье, житомирские волонтеры направили на фронт украинским военным целую тонну этого блюда.

Об этом сообщает Суспильне Житомир.

Организатор акции, волонтер Артур Волынец рассказал, что местные жители узнали о приготовлении оливье для военных через социальные сети. Предприниматели привезли овощи.

На салат ушло 300 кило картофеля, 1000 яиц и 100 килограммов моркови.

В прошлом году под Новый год для ВСУ волонтеры нарезали также тонну салата Оливье.

Напомним, что в январе мэр Днепра Филатов предложил отказаться от салатов "оливье" и "селедка под шубой". В то же время он готов отстаивать право холодца находиться на новогоднем столе.

Война в Украине идет уже 669-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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