В Одессе на Дерибасовской зажгли новогоднюю елку с сине-желтой лентой и орнаментом
Сегодня, 6 декабря, ко Дню Святого Николая, в Одессе зажгли новогоднюю елку. Ее установили на главной улице Одессы - Дерибасовской.
Видео и фото публикуют местные паблики.
Сегодня на празднике выступали артисты с оркестром.
Высота одесской елки – 20 метров, ширина – 9. Верхушку елки традиционно украшает рождественская звезда.
Елка украшена элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой.
Установка новогодней елки проводилась за счет предпринимателей Одессы.
Напомним, сегодня на Софийской площади Киева зажгли огни на главной елке страны. Искусственную елку высотой 12 метров установили и украсили на средства меценатов.
Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец. На верхушке герб Украины. Рядом с елкой есть фотозона в виде сердца и маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.
За донат каждый посетитель может забрать с собой одно украшение на память.
Напомним, в Киеве накануне зимних праздников начался сезон продажи елок. Мы подробно рассказывали, где и почем их можно купить.