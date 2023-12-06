Сегодня, 6 декабря, ко Дню Святого Николая, в Одессе зажгли новогоднюю елку. Ее установили на главной улице Одессы - Дерибасовской.

Видео и фото публикуют местные паблики.

Сегодня на празднике выступали артисты с оркестром.

Высота одесской елки – 20 метров, ширина – 9. Верхушку елки традиционно украшает рождественская звезда.

Елка украшена элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой.

Установка новогодней елки проводилась за счет предпринимателей Одессы.

Напомним, сегодня на Софийской площади Киева зажгли огни на главной елке страны. Искусственную елку высотой 12 метров установили и украсили на средства меценатов.

Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец. На верхушке герб Украины. Рядом с елкой есть фотозона в виде сердца и маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.

За донат каждый посетитель может забрать с собой одно украшение на память.

Напомним, в Киеве накануне зимних праздников начался сезон продажи елок. Мы подробно рассказывали, где и почем их можно купить.