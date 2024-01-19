РФ находится "на грани технологического прорыва", который сделает украинскую РЭБ неэффективной в борьбе с российскими дронами.

Об этом заявила основательница "Центра поддержки аэроразведки", волонтер Мария Берлинская.

"Самая большая опасность - это автоматически оптические системы наведения и навигации. Сейчас российские инженеры находятся на грани определенного технологического прорыва. Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах рядом с тепловизионными камерами еще и автоматическое донаведение. Роль оператора сводится к минимуму. Это автоматический захват цели, и аппарат все более становится автономным. Традиционные средства РЭБ, которыми мы до сих пор не насытили фронт, даже они уже становятся неэффективными. Если это будет запущено в серию, станет для нас вызовом", - сказала Берлинская.

По ее словам, РФ сейчас превосходит Украину по количеству произведенных дронов, но может превзойти еще и в качестве.

Напомним, недавно сообщалось, что РФ начала использовать FPV-дроны с машинным зрением и автозахватом цели.

Ранее мы разбирались в соотношении сил по FPV-дронам и их влиянии на ситуацию на фронте.