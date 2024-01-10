Российский дрон "Ланцет". Фото: Милитарный

В декабре Россия впервые опередила Украину по количеству попаданий по целям фронтовых дронов-камикадзе. 

Об этом пишут военные блогеры, анализирующие применение FPV-дронов и барражирующих боеприпасов, в том числе "Ланцетов". 

"До ноября 2023 года украинцам стабильно удавалось наносить больше ударов по пехоте, чем россиянам. Однако в декабре ситуация изменилась", - пишет один из экспертов OSINT-сообщества Tochnyi. 

По его данным, в последний месяц года российские удары по пехоте превысили украинские.

При этом отмечается сохраняющееся доминирование ВСУ в ударах по бронетехнике. Блогеры объясняют это тем, что Россия наносит больше ударов по украинским укреплениям, поскольку именно их и атакует. 

В целом же, считают блогеры, россияне сейчас публикуют гораздо больше видеороликов с применением FPV и "Ланцетов", чем украинские источники. 

Аналитики указывают, что за последние пять месяцев года общий зачет по использованию беспилотников остался в пользу ВСУ: с августа по декабрь Россия использовала 1485 FPV-дронов, а Украина - 2874. Отчасти они связывают это с тем, что РФ, в отличие от Украины, не так экономит артиллерийские снаряды. 

На днях по российскому телевидению показали сюжет о новой модификации дронов-камикадзе "Ланцет". По утверждению разработчиков, теперь эти БПлА умеют "действовать сообща" и рассчитаны на работу роями, которыми управляет нейросеть, распределяющая между отдельными дронами цели для ударов.

А в ноябре сообщалось, что Россия отправляет на войну в Украину новую модификацию своих FPV-дронов.

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