Российские военные начали использовать FPV-дроны с машинным зрением и автозахватом цели.

Об этом сообщил специалист в области связи и РЭР Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Первый раз воочию увидел перехваченное видео с российского FPV с машинным зрением и автозахватом цели. Более того, в режиме тепловизора", - написал Бескрестнов.

По его словам, хоть технология пока и "сырая", но уже используется на поле боя.

Специалист отмечает, что с такими обновлениями пилоту FPV достаточно лишь долететь до цели на относительно большой высоте и обозначить ее, а дальше дрон уже самостоятельно может поразить цель без вмешательства оператора. Прежде всего, использование таких "модернизированных" дронов нивелирует эффективность систем РЭБ, потому что FPV идет на цель автономно.

Напомним, в конце ноября сообщали, что РФ отправляет на войну в Украину новую модификацию своих FPV-дронов. Время полета дрона-камикадзе с полезной нагрузкой 5 кг составляет 6,5 минут, а эффективный радиус поражения варьируется от 6 до 9 км в зависимости от массы полезной нагрузки.

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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