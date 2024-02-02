В своей колонке для американского CNN главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украине нужно пять месяцев для создания "новой государственной системы технологического перевооружения".

По его словам, на Западе согласны с этими сроками.

"Это время будет потрачено на создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обеспечение обучения и поддержки, создание вспомогательной инфраструктуры и логистики, а также разработку доктринальной основы", - заявил главком.

Напомним, в своей колонке Залужный призвал сосредоточиться на производстве и применении беспилотников на фронте, поскольку по остальным позициям Украина над РФ в обозримом будущем преимущества иметь не сможет.

То есть, судя по всему, он предлагает за пять месяцев создать систему, которая обеспечит ВСУ нужным количеством дронов и средств борьбы с ними.

При этом, не до конца ясно, о чем говорит Залужный, называя эти сроки - то ли об уже утвержденном плане, который внедряется, то ли о неких своих расчетах, которые еще не начали воплощаться, и главком дает понять (в том числе и западным партнерам), что он эти планы способен реализовать.

Этот момент, возможно, связан со слухами о намерении Зеленского отправить Залужного в отставку.

Обрисовывая такие масштабные планы на будущее, главком косвенно дает понять, что сам, по своей воле, в отставку он уходить не намерен.

Осенью Залужный написал статью для британского The Economist об угрозе перехода войны в позиционную, что, по его мнению, "пойдет на пользу России", поскольку она тогда успеет "восстановить свою военную мощь".

Полтора года назад он писал статью вместе с первым заместителем главы оборонного комитета Верховной Рады Михаилом Забродским о своем видении военной кампании 2023 года.