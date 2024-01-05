Признаки раскола между президентом Владимиром Зеленским и главкомом генералом Валерием Залужным стали проявляться уже к лету 2022 года.

Об этом пишет британский журналист Саймон Шустер в своей книге о Владимире Зеленском, отрывки которой публикует The Telegraph.

По его данным, некоторые чиновники Офиса президента начали тогда подозревать главкома Залужного "в жажде власти".

Сам Залужный "ясно дал понять" Шустеру, что политики и генералы — "неудобные партнеры", а их отношения работали лучше всего, когда Зеленский старался убедить союзников предоставить оружие.

"Ему не нужно разбираться в военном деле больше, чем нужно знать о медицине или строительстве мостов", — сказал Залужный.

Но когда армия РФ начала отступать, Зеленский стал более уверенным в себе, сформировал свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с генеральскими, после чего "раскол расширился".

При этом старый друг президента Юрий Тайра говорит, что Залужный пользовался очень высоким уровнем "восхищения" среди солдат и они постоянно спрашивали его "ты с президентом или с Залужным? Одно из двух".

Ранее мы писали о том, что Подоляк назвал нонсенсом сообщения о конфликте между Зеленским и Залужным.

А также, что NBC пишет о "надвигающемся авторитаризме" Украины из-за отмены выборов и конфликте Банковой с Залужным.