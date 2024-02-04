Анализируем военные итоги уходящих выходных.

Авдеевка и другие фронты

В конце недели российские паблики заявляли, что их войска продвинулись в Авдеевку с северной стороны. Это подтверждают украинские и западные военные эксперты.

Украинский паблик Deep State сообщил, что РФ продвинулась на расстояние около километра со стороны деревни Веселое.

По карте ресурса видно, что позиции РФ с флангов приближаются к Авдеевскому карьеру. К северу от города россияне "имели успех и существенно продвинулись в сторону карьера", пишет телеграм-канал.

Американский Институт изучения войны, ссылаясь на заявления российских блогеров, также сообщал, что войска РФ "продвинулись на 1,25 км в районе Авдеевского карьера". Кроме того, анализируя видео с фронта, ISW подтвердил, что "российские войска продвинулись в дачные районы непосредственно на северо-востоке Авдеевки".

Также Институт зафиксировал продвижение россиян на южных подступах к Авдеевке - в районе Опытного. А российские паблики утверждают, что бои идут в центре поселка Первомайское на том же направлении.

Deep State пишет, что "в Первомайском идут жестокие бои за каждый дом".

Если посмотреть на карту, то очевидны попытки россиян сжать кольцо вокруг украинского гарнизона в Авдеевке. Для этого они пытаются полностью захватить район карьера на севере города (где у них есть уже продвижение), а на юге города пробиться к району многоэтажек "9-й квартал", который является сердцем обороны Авдеевки - оттуда просматривается и простреливается весь город.

Если россияне смогут осуществить эти действия, то украинские войска в остальной части Авдеевки окажутся под угрозой полного окружения и встанет вопрос о необходимости их вывода из города.

Предполагаемые направления атак россиян приводит на своей карте шведский военный аналитик Микаэль Волтерссон - они отмечены красными стрелками.

Тревогу по поводу Авдеевки бьют и украинские военные журналисты.

Главред "Цензора" Юрий Бутусов заявил, что россияне продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе идут уличные бои, а ситуация стала критической. По его данным, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки, о чем мы упоминали выше.

"Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город. Две недели назад враг сумел зайти на две улицы на южной окраине города. Ситуация критическая", - заявил Бутусов.

Проблемы ВСУ, по его словам, заключаются в истощении личного состава, боеприпасов и в слабом взаимодействии украинских подразделений.

Кроме того, россияне развернули охоту за украинскими операторами дронов. По словам Бутусова, "любые сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллерии и бомбардировке управляемыми авиабомбами".

"Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство "плохими новостями". А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию. Поэтому нет адекватного реагирования на изменения обстановки", - сообщает Бутусов.

Ещё один известный военный журналист - Андрей Цаплиенко - тоже пишет о критической ситуации в городе.

Он подтверждает, что российские штурмовики, пользуясь пасмурной погодой, которая сделала невозможной качественную аэроразведку, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

"Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке. Это означает, что до основной логистической артерии украинских защитников остаются сотни метров. Но ситуация пока не безнадежная, говорят военные. Если есть пехотные резервы, имеющие опыт боев в городской застройке, российский прорыв еще можно ликвидировать. Фактически на днях решится судьба Авдеевки", - пишет Цаплиенко.

О том, что под Авдеевкой ситуация сложная, может говорить и переброска туда танков "Абрамс" - один из них засветился в эфире телемарафона, в сюжете о воюющей там 47-й бригаде.

Напряженная обстановка и на Купянском направлении. Туда приехал командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

"На всех участках фронта идут тяжелые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы", - заявил генерал и отдал приказы "о перераспределении сил и средств".

По данным украинского военного паблика Deep State, на этом направлении продолжаются тяжелые бои за Табаевку и восточнее Тернов, где россияне "несколько продвинулись".

Также ВСУ вводят резервы в район Крахмального, которое недавно было захвачено РФ.

В ТикТоке набирает просмотры видео украинского военного, в котором он критикует информполитику властей и призывает не недооценивать противника.

"Сделали этот телемарафон, где мы побеждаем. Говорят о том, что против нас воюют чмобики. Да у них давно уже серьезная армия! Вот под Купянском воюет армия профессиональная. Если они стреляют, то первый, второй удар, а третий раз попадают четко в цель", - говорит военный.

К слову, этот военный - Ярослав Годунок, бывший секретарь Бориспольского городского совета, которого в 2019 году Зеленский выгнал с заседания и назвал "разбойником" (теперь это позывной Годунка в армии).

Сам Зеленский сегодня сообщил, что побывал в Работино Запорожской области, в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Село находится на самом переднем крае фронта, вокруг него идут бои.

При этом за последние дни на этом участке о крупных боестолкновениях не сообщалось.

Неспокойно и на севере. Вчера вечером российская ДРГ пыталась прорваться в Сумской области, заявил командующий Объединенных сил Наев. По его словам, стрелковый бой длился около полутора часов. Российская группа насчитывала десять человек. Целью, судя по всему, было взятие украинского опорного пункта.

Сообщения о российских диверсантах на северных границах поступают в последнее время все чаще. Российская сторона, как правило, этого не комментирует.

Как мы уже писали, среди украинских военных бытует мнение о том, что РФ может предпринять новое наступление через северную границу. В том числе и на Киев.

И участившиеся появления на этом направлении российских ДРГ дает дополнительные аргументы такой версии.

Что происходит с Залужным

Вопреки циркулирующим слухам, в пятницу на заседании Ставки верховного главнокомандующего так и не было принято решение об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.

Президент в своем обращении по поводу Ставки ничего об этом не упомянул, лишь заявив, что заслушал доклад главкома о ситуации на фронте.

Тем временем в США на официальном уровне фактически подтвердили, что украинские власти консультировались с Вашингтоном об отставке главкома и дали понять, что против этой отставки не возражают.

Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, США не станут вмешиваться в решение властей Украины об увольнении Залужного.

"Мы четко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы прямо заявили об этом украинской стороне. Это не тот вопрос, в котором власти США должны принимать то или иное решение. Поэтому мы не вмешиваемся в эти кадровые решения. Это суверенное право Украины и украинского президента", - сказал Салливан.

Поэтому задержка с принятием решения об отставке Залужного вряд ли связана с позицией США. Судя по всему, она имеет внутренние причины. Возможно, окончательно не сделан выбор нового кандидата. Либо на Банковой всерьез опасаются брожения в армии в связи с возможной отставкой Залужного и потому пытаются "замерить" настроения в ВСУ, чтобы предотвратить возможность каких-либо акций неповиновения.

Также, по слухам, Зеленский не оставляет попыток все-таки договориться с Залужным, чтобы тот написал заявление "по собственному желанию". Это серьезно снизило бы угрозу любых эксцессов в случае его отставки.

Но, как мы уже писали, после поднятого шума для Зеленского отставка Залужного становится принципиальным моментом. Потому что если он его в отставку не отправит, это будет воспринято многими так, что президент армией уже не управляет, раз не смог ничего сделать с главкомом. Вокруг Залужного начнут постепенно концентрироваться политические элиты и возникнет ситуация фактического двоевластия. Причем с перспективой развития не в пользу Зеленского.

Подробнее о ситуации вокруг отставки главкома мы писали здесь.

Блэкаут в Кривом Роге и удар по НПЗ в России

В конце недели Кривой Рог и его окрестности стали главной целью "Шахедов": там два дня подряд были атакованы объекты энергетики, питающие производственные мощности этого промышленного центра.

Город впервые с прошлой зимы - и первым в Украине в нынешнем сезоне - ввел аварийные отключения света. Причина - пострадали подстанции и линии электропередач. Были обесточены бытовые и промышленные потребители.

Также под удар в ночь на субботу попала электростанция ДТЭК, оборудование получило серьезные повреждения.

Компания не указала, какая станция пострадала. Однако в этом районе работает лишь одна ТЭС, входящая в корпорацию - Криворожская, она расположена под Зеленодольском.

К слову, эта община и прилегающие к ней территории дольше других оставались без электричества.

Кроме того, вчера вечером в Кривом Роге вспыхнул сильный пожар, о котором сообщали местные паблики. Власти его не комментировали, а в телеграм-каналах проходила информация, что горит "Криворожсталь", где возникли проблемы из-за блэкаута.

Но на заводе пожар опровергли. Хотя и заявили о "кризисных действиях" на комбинате после атак "Шахедов". Как отметили в связи с этим на "Арселор Миттал", были предприняты "определенные кризисные действия, которые должны были выполнить, чтобы ликвидировать последствия отключения электроэнергии после российской атаки".

"Укрэнерго", подводя итоги, заявило, что атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога стала одной из самых массированных за год. Ремонтные работы продолжаются и сейчас.

О серьезности ситуации говорит и сегодняшний визит Зеленского к военным воздушного командования "Восток", которые защищают весь днепропетровский участок неба.

Отметим, что Кривой Рог - это крупный производственный центр Украины и крупнейший по выплавке стали. Сталь необходима для украинских военных заказов - в контексте попыток Украины возродить ВПК и перейти на самообеспечение. Судя по всему, с этой целью и наносятся удары по энергетике, питающей данное производство.

Также видно, что россияне стали чаще использовать "Шахеды" для ударов по прифронтовым территориям - таким как Харьков и теперь Кривой Рог. Раньше эти дроны чаще били на дальние расстояния, а по ближнему радиусу работали баллистические ракеты.

Украинские военные говорят, что "Шахеды" в последнее время эволюционируют, а тактика их применения изменилась. Об этом рассказал боец с позывным "Алекс".

Ссылаясь на солдат из мобильных групп, которые стреляют по этим дронам, "Алекс" пишет, что дроны регулярно меняют свои маршруты.

"Если по маршруту он был поражен, то следующий меняет азимут на 5-10 км (т.е. не летит по тому же). Кроме того, у "Шахедов" есть новый передатчик с автономным питанием", - сообщает военный.

Ранее в РФ сообщали, что установили на "Шахеды" реактивные двигатели, что ускорило их в два-три раза - до 500-600 км/ч. Украинские эксперты по дронам это подтверждали. Да и по статистике ВСУ стало заметно, что "Шахеды" стали сбивать меньше, чем раньше. Вероятно, это связано и с тем, что они стали быстрее и сложнее в маневрировании.

К обстрелам подконтрольной РФ территории.

Вчера днем был нанесен удар по Лисичанску, в результате которого, как заявляют россияне, погибли 28 человек. Попало в пекарню. Reuters пишет, что это место соответствует локации бывшего ресторана "Адриатика".

Украина событий в Лисичанске не комментировала.

В ночь на субботу дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России - Волгоградский. Судя по всему, пожар был мощный, но к утру его ликвидировали.

То есть Украина продолжает атаковать мощности российской топливной инфраструктуры.

Вчера были опубликованы спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому "Бельбек" в Крыму. Поражений самолётов, о которых говорили представители Воздушных сил ВСУ, на этих снимках не видно, но можно наблюдать сгоревшие строения и транспорт.

Ранее российские оппозиционные СМИ писали, что на аэродроме был поражен пункт связи. Также украинские паблики сообщали, что был убит генерал РФ Александр Татаренко, но сегодня ВСУ это опровергли.

Военные перспективы

Ситуация в Украине из-за проблем с мобилизацией и поступлением помощи "трещит по швам", пишет французская газета Le Figaro.

"Солдаты обеспокоены отсутствием поддержки со стороны союзников и нереалистичными целями Генерального штаба", - говорится в статье.

По сведениям издания, главная проблема сейчас — это нежелание украинцев пополнять ряды ВСУ.

Le Figaro приводит слова украинского эксперта Андрея Онистрата, участвовавшего в контрнаступлении. Он назвал Украину "кладбищем" и заявил, что при отсутствии поддержки Запада страна "погибнет". По его словам, в каждый из прифронтовых моргов в день привозят по 20-30 трупов.

Также в материале сообщается о проблемах с техникой.

"Оборудование ненадежное, опасное, а запасных частей у нас больше нет. Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью в семь километров, и в слишком малом количестве. С этими снарядами мы вынуждены приближаться к россиянам на три километра для удара, и на этом расстоянии они бьют по нам беспилотниками-камикадзе еще до того, как мы пустим первый снаряд", - рассказал украинский солдат.

Другой военный ВСУ сообщил, что все из 20 полученных от союзников танков находились в нерабочем состоянии. Эту и другую технику каждый раз приходится ремонтировать перед боевым выходом.

О проблемах с производством оружия в Украине пишет The Wall Street Journal - на примере беспилотников.

Киев пытается компенсировать недостаток боеприпасов, изготовив миллион дронов на маленьких рассредоточенных предприятиях. Но, как отмечает издание, производители БПЛА вынуждены делать свои предприятия небольшими из-за угрозы российских ударов. Максимум несколько десятков сотрудников в одном здании, чтобы сохранить производство в тайне. Большинство деталей изготавливаются на 3D-принтерах.

Одно из таких предприятий производит 3000 FPV-дронов в месяц. В планах нарастить производство до 10 000 дронов.

Сейчас Украина производит 62 вида беспилотников. Ведется работа, чтобы они летели дальше, несли большую нагрузку и имели хорошую защиту от РЭБ.

Отметим, ранее ряд экспертов назвали проблемой то, что в Украине производство беспилотников идет таким полукустарным способом на малых мощностях. Это накладывает ограничения на объем производства. В то время как в РФ сделана ставка на крупносерийное производства дронов, что позволило россиянам за последние полгода резко нарастить объёмы выпуска.

Да и вообще Россия настолько серьезно развернула военное производство, что это в целом удержало на плаву ее экономику. Детальный анализ этого феномена выпустила Financial Times.

Газета сообщает, что устойчивость российской экономики "ошеломила" экспертов, которые считали, что уже первый раунд санкций приведет РФ к катастрофе.

"Вместо этого, по их словам, Кремль выбрался из рецессии, уклоняясь от попыток Запада ограничить свои доходы от продажи энергоносителей и наращивая расходы на оборону (которые утроились - Ред.)", - пишет FT.

Несмотря на риски перегрева российской экономики, "на данный момент она сохраняет устойчивый рост", поскольку получает "колоссальные доходы" от продажи энергоресурсов. Сейчас они выше, чем в среднем за последние десять лет.

Западные эксперты называют экономическую политику Кремля "военным кейнсианством", что является радикальным отходом от всей макроэкономической политики Путина.

Новый подход заключается в стимулировании роста путем наращивания расходов - особенно военных. Путин недавно пообещал работникам военных предприятий загрузку "на годы вперед".

"Наибольшая нехватка кадров наблюдается в машиностроительной и химической промышленности, многие предприятия вынуждены работать в несколько смен для выполнения госзаказов", - писал Институт Гайдара в Москве.

На этом фоне "Киев и его союзники не сделали достаточно для улучшения возможностей Украины" с военным обеспечением, как признал на днях главком ВСУ Залужный.

Ссылаясь на данные финских экономистов, FT пишет, что в 2022–2023 годах военное производство РФ выросло на 35%, гражданское же осталось на прежнем уровне. В то же время Путин заявил в пятницу, что гражданское производство выросло на 27% с начала войны.

Тем не менее западные экономисты считают, что такой рост госрасходов создает риск "перегрева" российской экономики, о котором говорит и глава Центробанка РФ Набиуллина. Рост госрасходов уже привел к росту инфляции до 7-7,5%, что побудило поднять ключевую ставку до 16% - это даже выше, чем в Украине.

Также "ловушкой для Кремля" западные экономисты считают высокую стоимость импорта, который из-за санкций идет в РФ окольными путями. Это приводит к росту цен и создает постоянное давление на курс рубля.

Помощь Украине: контрудар Джонсона

Германия подпишет с Украиной соглашение о гарантиях безопасности 16 февраля в Берлине, сообщила Frankfurter allgemeine Zeitung.

Подписание пройдет в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в Берлине в эти дни.

Напомним, вчера аналогичный договор в Киеве обсуждали представители Франции: в Украину приехал целый десант из советников президента Макрона. Они встречались с главой ОП Ермаком и его советниками, которые анонсировали подписание уже "в ближайшее время". К слову, не исключено, что на той же конференции в Берлине, где будут и французы.

Впрочем, стоит напомнить, что договор о гарантиях, судя по тому, что Киев уже подписал с Лондоном, практически не выходит за рамки того, как помощь оказывается и сейчас. Никаких конкретных объемов и сроков помощи в случае новой войны с РФ документ не описывает. Там закреплено лишь обязательство провести консультации по этому вопросу. Все остальное - на усмотрение западных партнеров (как и сегодня).

Но безусловно, информационная победа по поводу новых двух договоров будет объявлена.

Сложнее ситуация в США. Там республиканцы Палаты представителей пошли в атаку на Сенат, который намерен уже на днях представить законопроект, связанный с Украиной. Туда пакетом войдут помощь ВСУ, Израилю и уступки Белого дома по мигрантам.

Но Палата представителей Конгресса США внезапно решила на следующей неделе проголосовать за помощь Израилю отдельно. Спикер Майк Джонсон пообещал поставить законопроект на голосование. При этом республиканец раскритиковал Сенат с его компромиссным законопроектом. И дал понять, что через нижнюю палату этот документ может не пройти.

"Хотя Сенат, похоже, готов, наконец, опубликовать текст своего дополнительного пакета после нескольких месяцев переговоров за закрытыми дверями, его руководство осознает, что, не вовлекая Палату представителей в свои переговоры, они лишили возможности быстрого рассмотрения любого закона", - сказал Джонсон.

В Белом доме планы Джонсона подвергли резкой критике. И попытку проголосовать за Израиль отдельно назвали "циничным политическим маневром".

"Мы решительно выступаем против этой уловки, которая ничего не делает для обеспечения безопасности границ, ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина", - говорится в заявлении Белого дома.

То есть, очевидно, Джонсон пытается дополнительно "встречным голосованием" торпедировать "пакетный" законопроект, который уже не раз критиковал (по крайней мере, именно так это расценивают у Байдена).

Это показывает, что Палата представителей жестко настроена против компромисса с Байденом. Что в свою очередь еще сильнее отодвигает возобновление американской помощи Киеву.

Мельник, Карлсон и переговоры

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, известный своей радикальной и непримиримой в отношении РФ позицией, неожиданно призвал западных лидеров провести переговоры с Путиным, чтобы закончить войну в Украине. В частности, он предложил встретиться с Путиным канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

"Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, ему не нужно прямо сейчас приглашать его в Германию на пиво или лететь в Москву. Но встречи были и во время холодной войны, например, в Исландии", - заявил Мельник.

По его мнению, "разговор может сотворить чудо".

"Возможно, это лишь мои мечты, но я считаю, что сейчас следовало бы вытащить и дипломатическую дубинку. Ведь мы сейчас почти ежедневно читаем, что Путин через каких-то посредников посылает сигналы о готовности к переговорам, о том, что он якобы хочет прекратить войну", - сказал бывший посол.

"Я думаю, что Путин остается рационально мыслящим человеком. Возможно, есть пункты, которые параллельно с усилением военного давления наведут его на мысль, что будет лучше немедленно прекратить войну. Он по-любому способен выдать российскому обществу как победу даже наихудшее поражение", - добавил Мельник.

Темой переговоров могла бы стать роль России после окончания войны – "Путину эта тема не безразлична", заявил дипломат.

По его мнению, мир должен задуматься, как найти подход к российскому руководству, сказал Мельник.

"Я хотел бы видеть более сильную дипломатическую инициативу со стороны Запада с участием других игроков, в том числе из стран глобального юга, особенно Китая и, возможно, Бразилии", - заявил бывший посол.

Он также добавил, что "никто в Украине не хочет вести эту войну до последнего солдата. Для нас это вопрос сохранения нашей государственности".

При этом Андрей Мельник заявил, что прямых переговоров Украины и России не будет. Но и без того его слова выглядят как довольно резкая смена риторики украинской власти, которая в целом против любых переговоров с Москвой и призывает не к дипломатии, а к усиленным поставкам оружия.

Мельник в свою бытность послом Украины в Германии отметился резкими выпадами в адрес Берлина за промедление с поставками оружия. За что в итоге и потерял должность. Сейчас он работает послом Украины в Бразилии - стране, которая активно призывает к остановке войны путем переговоров и входит в БРИКС.

Не исключено, что перемена в его риторике связана с новым местом работы.

Но по большому счету, это первое за очень долгое время заявление от украинского официального лица с призывом к переговорам с Путиным. Пусть и не напрямую, а через немцев. До сих пор позиция Киева была однозначной: никаких переговоров до вывода российских войск на границы 1991 года. И никаких переговоров конкретно с Путиным.

Является ли это свидетельством о перемене в отношениях украинской власти к переговорам - вопрос открытый. Но заявление Мельника в любом случае очень симптоматичное.

Тем временем на Западе новый всплеск разговоров о возможных договоренностях между Путиным и Трампом, который сейчас лидирует в предвыборной гонке в США, увеличивая свой отрыв от Байдена (по последним опросам разрыв уже достиг 5% в пользу экс-президента).

Новый признак этого увидели в приезде в Москву Такера Карлсона - бывшего главного политобозревателя Fox News, который поддерживает Трампа (ходят слухи, что он даже может стать вице-президентом) и ранее планировал взять интервью с Путиным.

В российских пабликах предполагают, что ради этого интервью Карлсон и прилетел в Москву (и пока сложно найти какое-то иное объяснение). Также в соцсетях уже увидели в этом признаки переговорного процесса между командами Трампа и Путина. Но насколько такие догадки реалистичны - увидим по тому, состоится ли гипотетическое пока интервью. И в каких оно будет выдержано тонах.

Пока же на Западе больше говорят не о договоренностях с Путиным, а возможной войне с РФ. При этом опасаются, что Трамп в случае своей победы на выборах оставит европейских союзников США по НАТО один на один с Россией.

Как пишет New York Times со ссылкой на источники, немецкие официальные лица начинают говорить о возникновении "нового, сложного и тревожного мира, что будет иметь серьезные последствия для европейской и трансатлантической безопасности". Чиновники предупреждают, что если американское финансирование иссякнет и Россия одержит победу, ее следующая цель будет ближе к Берлину.

"Многие немецкие официальные лица говорят, что лучшая стратегическая надежда Путина – это раскол НАТО", - говорится в статье.

Их непосредственную озабоченность вызывает растущий пессимизм по поводу того, что Соединенные Штаты продолжат финансировать борьбу Украины, отмечает издание.

Пока же НАТО проводит крупнейшие учения на своих восточных границах, отрабатывая возможное отражение нападения со стороны России.

Вероятно, поэтому оперативное командование Вооруженных сил Польши распространило навигационное предупреждение для пилотов в приграничных с Украиной, Беларусью и Россией районах в связи с возможными "незапланированными военными действиями".

"Могут произойти незапланированные военные действия, связанные с обеспечением государственной безопасности. Сообщение призвано предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможном усилении активности военной авиации в восточном районе в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе", - заявили в оперативном командовании.

Кроме того, предупреждение сопровождает карта, согласно которой оно распространяется на регионы восточной Польши, граничащие с Украиной, Россией и Беларусью, а также на участок Балтийского моря восточнее Гданьска.

Предупреждение будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.