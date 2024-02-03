Ситуация в Украине из-за проблем с мобилизацией и поступлением помощи "трещит по швам".

Об этом пишет французская газета Le Figaro.

"Солдаты обеспокоены отсутствием поддержки со стороны союзников и нереалистичными целями Генерального штаба", - говорится в статье.

По сведениям издания, главная проблема сейчас - это нежелание украинцев пополнять ряды ВСУ.

Le Figaro приводит слова украинского эксперта Андрея Онистрата, участвовавшего в контрнаступлении. Он назвал Украину "кладбищем" и заявил, что при отсутствии поддержки Запада страна "погибнет". По его словам, в каждый из прифронтовых моргов в день привозят по 20-30 трупов.

Также в материале сообщается о проблемах с техникой.

"Оборудование ненадежное, опасное, а запасных частей у нас больше нет. Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью в семь километров, и в слишком малом количестве. С этими снарядами мы вынуждены приближаться к русским на три километра для удара, и на этом расстоянии они бьют по нам беспилотниками-камикадзе еще до того, как мы пустим первый снаряд", - рассказал украинский солдат.

Другой военный ВСУ сообщил, что все из 20 полученных от союзников танков находились в нерабочем состоянии. Эту и другую технику каждый раз приходится ремонтировать перед боевым выходом.

Ранее военный ВСУ заявил, что против принудительной мобилизации, несмотря на недобор в армии.

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