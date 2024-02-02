Военнослужащий, находящийся в Одессе после ранения, рассказал о том, что у ВСУ сильная нехватка людей на фронте, но выступил против насильственной мобилизации.

"Мало людей. Русских больше, и у них всего больше. Обстановка тяжелая", – сказал он, однако при этом высказал мнение, что людей нужно финансово стимулировать идти на фронт.

"Так просто хватать людей на улицах бесполезно, эти люди все сразу в СОЧ (самовольное оставление части, – Ред.) уйдут", – считает он.

При этом военнослужащий не осуждает тех, кто уходит в "самоволку", поскольку войну выдерживают не все.

Также он сообщил, что получает деньги во время лечения, однако за само ранение ("половина тела в осколках") денег не получил, потому что оно не считается тяжелым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил военкомов, которые хватают людей на улицах.

Война в Украине идет уже 709-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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