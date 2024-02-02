В пятницу, 2 февраля, в Украине идет 709-й день войны с Россией.

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2 февраля

08.30 На встрече с Зеленским в понедельник Залужный заявил, что ВСУ не стоит ждать быстрого прогресса на поле боя в силу целого ряда проблем.

Об этом пишет Washington Post. Газета приводит новые детали встречи, на которой президент предложил главкому написать заявление об уходе.

По данным источников, Зеленский заявил генералу, что смена руководства ВСУ нужна для "обновления". Он также добавил, что общество все больше устает от войны, а помощь Запада замедлилась.

В ответ Залужный изложил проблемы, которые унаследует его вероятный преемник - "объяснив тем самым, почему быстрое улучшение позиции Украины по поле боя маловероятно".

"Любой новый командующий по-прежнему будет сражаться с более крупными и лучше вооруженными силами в войне, которая зашла в истощающую, мучительную тупиковую ситуацию. Новому командующему по-прежнему потребуется значительный приток дополнительных солдат, чтобы восполнить потери и соответствовать плану России по отправке в бой еще 400 000 военнослужащих. А украинским силам все равно понадобится больше всего: оружия, боеприпасов, транспортных средств и другой техники", - так, по версии WP, говорил Залужный.

Зеленский все это "внимательно слушал". И, хотя указ о снятии Залужного ожидается на этой неделе, шанс на то, что президент может передумать, еще есть.

Вопрос мобилизации издание называет корнем последних разногласий.

"Для того, чтобы Киев получил преимущество на поле боя, сказал Залужный президенту, он должен мобилизовать как минимум столько людей, сколько планирует Россия — около 400 000... Украина также должна готовиться к потерям, которые, как ожидается, будут сопоставимы с прошлогодними", - передает источник требования генерала.

Но Зеленский отказался от призыва такого количества людей - отчасти из-за нехватки денег не него. Также "агрессивный призыв также был бы политически непопулярен для президента".

08.15 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновений.

Всего враг нанес 2 ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области. Также оккупанты нанесли 85 авиационных ударов, совершили 79 обстрелов из РСЗО.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 беспилотников. Были уничтожены 11 из них.

На Купянском направлении отбиты 5 атак врага возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили атаку в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника возле Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 11 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий.

08.05 Украину ночью атаковали 24 российских беспилотника.

ВСУ заявляют, что сбили 11 и еще семь сбились с курса.

Командование Воздушных сил заявляет о целенаправленной атаке на объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области.

07.42 Причина отключения света в Кривом Роге - удар "Шахида" по подстанции, сообщает "Укрэнерго".

07.38 В Кривом Роге, который ночью атаковали "Шахиды", под землей оказались заблокированы горняки двух шахт - около ста человек.

По данным городской администрации, их уже начали выводить на поверхность.

После удара БПЛА в городе пропал свет у ста тысяч абонентов. Сейчас вернули электричество 60 тысячам.

Также пока не работает ряд котельных, сообщил глава ВА Вилкул.

07.00 Ночью была атака «шахедов» на Кривой Рог. Местные паблики сообщали о взрывах и о том, что в части города пропал свет и вода.