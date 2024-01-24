В Черновцах сотрудники ТЦК похитили 25-летнего жителя Каменского.

Об этом сообщается на странице i_kamenskoe в Инстаграме.

"В Черновцах, 21 января 2024 года, в 11.00 утра на центральном ж/д вокзале группой военных был задержан житель Каменского Сергей Гришин. В процессе обыска у Сергея Гришина военкомами были изъяты паспорт и Конституция Украины, незаконных вещей (наркотики, оружие и прочее) при нём обнаружено не было.

Далее с применением силы Сергей был доставлен в г. Коломыя, в/ч А4267 Ивано-Франковской области, где содержится в течение последних трёх суток. Сергею отказывают в вызове местной полиции и представителей судмедэкспертизы. Используя физическое и психологическое воздействие, военные заставляют Сергея подписать контракт и отправиться на фронт в качестве штурмовика.

Заявляется, что группа военных с целью принудительного задержания мужчин перемещается по Ивано-Франковской области на автомобилях под номерами СЕ 6301 ЭМ, СЕ 6299 ЕК, АО 0128 НТ.

Родители Сергея в течение трёх дней требуют от полиции вернуть сына обратно домой. Мать Сергея, Тамара Гришина, утверждает, что он не пригоден к службе в вооруженных силах по состоянию здоровья из-за врождённых патологий. В 2012 году Сергей должен был получить "белый билет", но по причине отсутствия необходимых бланков и документов военкомат военный билет не выдал.

"Сергей родился в Каменском (бывший Днепродзержинск) в 1999 году, в армии никогда не служил", - говорится в сообщении.

Ранее музыкальная группа Intermezzo заявила, что в Черновцах сотрудники ТЦК избили и похитили их вокалиста.

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