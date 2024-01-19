Музыкальная группа Intermezzo заявляет, что в Черновцах сотрудники ТЦК избили и похитили их вокалиста Владимира Билыка и его друга Андрея Дулецкого.

Как сообщается, их посадили в авто без номерных знаков, где уже был сотрудник полиции, и увезли в ТЦК, где заставили пройти медкомиссию.

Группа заявляет, что у Дулецкого есть справка о непригодности, а Билык не может быть мобилизован, так как работает учителем на 1,25 ставки.

Далее опять же на машине без номеров их вывезли за город. На блокпосте они заявили о похищении, но полиция не смогла с ними поговорить, потому что ТЦК заблокировали машину. Парни смогли выскочить из машины, но их избили, "Андрея много раз ударили по голове и коленям", чему полиция не препятствовала.

"Скорая" увезла в больницу Владимира, а Андрей пропал. Оказалось, что его повезли в ТЦК, где угрозами насилия заставили удалить снятые видеодоказательства и встать на учет. А оттуда - в другую область на учения, "где хотят незаконно принудить к подписанию контракта в армии".

В местном ТЦК заявили, что действовали в рамках закона, а украинцы должны сами приходить в военкомат.

Ранее мы писали о том, что украинских мужчин призывного возраста отказываются госпитализировать без справки из ТЦК.

А также, что одесский ТЦК подтвердил облавы военкомов на пассажиров общественного транспорта.