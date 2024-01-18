Мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из ТЦК. Речь идет, в частности, о плановых госпитализациях в государственные больницы.

В перечне документов, которые должен собрать пациент перед тем, как лечь в клинику, все чаще упоминается справка из военкомата о воинском учете. А если такой справки нет, врачи под любым предлогом отказывают в госпитализации, например, ссылаясь на отсутствие мест в палатах.

Об этом "Стране" рассказали жители сразу нескольких регионов, в частности, Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областей.

"У мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действительно могут потребовать справку из ТЦК, так как есть соответствующие письма территориальных центров комплектации, которые начали приходить в лечебные учреждения еще несколько месяцев назад", - рассказала нам работница одного из центров оказания административных услуг Харькова Алина.

Первый скандал по этому поводу разразился еще летом прошлого года, когда глава Коломыйской райадминистрации (Ивано-Франковская область) Любомир Глушков заявил, что военнообязанным мужчинам, которые не стоят на учете в ТЦК, будут отказывать в госпитализации в местные больницы. Кроме того, он заявил, что лечебные учреждения должны информировать ТЦК о госпитализации мужчин от 18 до 59 лет даже в случае оказания им неотложной помощи. Тогда в Коломые эти слова вызвали огромный резонанс. А чиновники из Ивано-Франковской военной обладминистрации начали оправдываться: мол, запрета на госпитализацию для мужчин на самом деле нет, речь идет, скорее, о перегибах на местах. Но они признали, что письмо из ТЦК действительно было.

После этого тему запрета госпитализации на какое-то время сняли, но с осени ситуация снова обострилась. Так, в Харькове, как рассказывают читатели "Страны", были случаи, когда справку из военкомата требовали даже у отца, ребенка которого госпитализировали в одну из городских больниц. В итоге требование отменили - после того, как мужчина пригрозил написать заявление в полицию.

Врач одной из киевских госклиник рассказал "Стране", что в августе прошлого года Кабмин принял постановление №901, в котором прописан механизм обмена медицинскими документами между лечебными учреждениями и ТЦК. Он предусматривает, что военкоматы могут получать электронные копии медицинских документов. Правда, этот механизм, согласно постановлению, касается только действующих военнослужащих. Но все чаще его применяют и в отношении гражданских лиц.

"Такие требования озвучивают пациентам. Хотя они, скорее, носят рекомендательный характер. То есть, если пациент справку не принесет, его все равно госпитализируют и окажут необходимую помощь. А справку можно донести и позже. Но мало кто приносит. Также обращались из ТЦК, просили сообщать о подозрительных пациентах - тех, кто ложится в больницу без явной необходимости, скажем, на обследование", — сообщил врач.

Глава Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков подтвердил "Стране", что распоряжение ТЦК о плановой госпитализации "через военкомат" доведено до ведома руководства киевских больниц. Другое дело, что далеко не все его выполняют, добавил Чертков.

Если есть потребность лечь в больницу, многие киевляне, чтобы не рисковать, предпочитают обращаться в частные клиники, которые никаких справок не требуют. Это стало одной из причин роста с осени загрузки в частных лечебных учреждениях, имеющих собственные стационары, на 20-30%.

"Если раньше госпитализировали примерно одинаковое количество мужчин и женщин, то сейчас мужчин вдвое больше", - рассказала нам врач одной из столичных частных клиник.

При этом врачи опровергают слухи, что военные билеты требуют даже при походе в поликлинику.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец сказал, что отказ в предоставлении медицинской помощи на любом основании, в том числе по причине отсутствия справки из военкомата или военного билета, можно трактовать как нарушение Конституции и Конвенции по правам человека. Но понятно, что доказать такой отказ не так просто, тем более что часто его прямо не озвучивают.