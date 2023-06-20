История со мобилизацией в Ивано-Франковской области продолжается.

В регионе запретили без согласования с военкоматом класть в больницы мужчин призывного возраста — с 18 до 59 лет. Речь идёт о плановых госпитализациях.

Об этом заявил на брифинге начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков, ссылаясь на приказ областного военкома №475 от 5 июня.

В приказе говорится, что Департаменту охраны здоровья приказано довести до больниц Ивано-Франсковской области правило о "временной приостановке плановых госпитализаций пациентов-военнообязанных без согласования с ТЦК".

Кроме этого, каждый день до 11 часов утра больницы должны оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь.

Еще один пункт приказа: теперь всех, у кого на блок-посту не оказалось документов, будут забирать в полицию для установления личности.

Напомним, в Ивано-Франковске местный военком издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в ТЦК в 10-дневный срок.

"Страна" публиковала мнение юриста, касательно того, на сколько это законно.