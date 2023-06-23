В Ивано-Франковской области не запрещали госпитализировать без разрешения военкомов.

Об этом заявил заместитель председателя ОВА Виталий Ильчишин.

"На совете обороны области действительно рассматривался такой вопрос, основанием для которого было письмо от ТЦК с соответствующим запросом. Однако совет обороны не принимал решения о запрете на госпитализацию. Было только поручено проработать и подготовить свое решение департаменту здравоохранения о запрете или нет. Пока никаких запретов на госпитализацию нет... Всем жителям и гостям Прикарпатья сейчас оказывают помощь, как обычно", - сказал Ильчишин.

Ильчишин добавил, что военнообязанные мужчины, получившие боевые повестки, имеют на руках решение военно-врачебной комиссии, что они пригодны, однако обращаются в учреждения здравоохранения со старыми болезнями и находят лазейки, чтобы не идти на фронт. Это, по его мнению, и послужило основанием для запроса от военкома, чтобы было невозможно госпитализировать без разрешения ТЦК.

Напомним, 16 июня в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию.

А сегодня всеобщую мобилизацию объявили в Оболонском районе Киева.