Одесские военкомы подтвердили рейды по общественному транспорту с целью мобилизации.

Сообщение об этом было опубликовано на странице Одесского областного ТЦК в Фейсбуке.

"На территории, на которой действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств и проверку документов у лиц, а в случае необходимости проведения досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

Граждан призвали "не создавать искусственный ажиотаж, не искать путей уклониться от выполнения своего конституционного долга", а прийти самостоятельно в ТЦК.

Ранее в сети опубликовали видео мобилизации пассажиров трамвая в Одессе.

"Пакуют мужиков не по-детски. Остановили трамвай, всех выгружают. Уже полный автобус напаковали и ещё хотят", - рассказал автор видео.

Мы также сообщали, что в Одессе и области от имени областной военной администрации рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ.