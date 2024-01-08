В суд передано дело двух сотрудников Тернопольского ТЦК, подозреваемых в избиении и незаконном лишении свободы людей.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Командир и солдат-гранатометчик отдела охраны городского ТЦК пытали военнообязанных: похищали на улице, избивали в помещении военкомата, заставляя пройти медкомиссию.

Один из таких эпизодов попал на видео и оказался в сети.

Оба находятся под ночным домашним арестом и отстранены от занимаемых должностей.

Солдата-гранатометчика обвиняют в незаконном лишении свободы человека, пытках и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести. Командир отделения охраны - в пытках и нанесении легких телесных повреждений.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео уличной стычки в Черновцах, где как утверждается, работники ТЦК пытались силой задержать мужчину.

Мы также публиковали видео конфликта между гражданским и ТЦК в Одессе, где военкомов облили из газового баллончика.

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