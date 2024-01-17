У сотрудников ТЦК нет права проверять документы граждан и силой задерживать их для мобилизации.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Основной вопрос, который поднимают граждане Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", - заявил Лубинец.

Он рассказал, что его офис помогает таким людям, открывая производство, направляя запросы, отправляя мониторинговые проверки в ТЦК. Лубинец выступил против того, что в правительственном законопроекте о мобилизации были расширены полномочия ТЦК.

"Я напрямую сказал, что ТЦК — это военные подразделения. Согласно нашей Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введен военный статус. Это прямая норма нашей Конституции. Я, например, не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, то почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы? У нас есть органы, которые проверяют документы граждан Украины", - сказал омбудсмен.

Также он считает "нонсенсом" предложенную норму, что руководитель ТЦК "своим решением может влиять на то, будет ли гражданин Украины распоряжаться своим имуществом в полном объеме или нет".

Недавно одесский ТЦК подтвердил облавы военкомов на пассажиров общественного транспорта и заявил, что они имеют на это право.

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