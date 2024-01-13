В Сумской области сотрудники полиции похитил мужчину, избивали его, чтобы тот подписал признание в краже телефона.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось еще 3 января, но в полицию мужчина обратился только вчера. По его словам, он стоял возле магазина в городе Шостка. К нему подъехали трое сотрудников районного управления полиции и посадили его в автомобиль после чего надели на голову шапку, которую замотали скотчем и отвезли в неизвестное помещение. После этого они стали наносить удары и заставлять подписать показания, в которых мужчина сознается в краже телефона. Затем его отвезли в лес, где сняли шапку и предоставили для подписи заранее написанное сознание в преступлении. В этот момент потерпевший увидел трех мужчин, среди которых был работник Шосткинского районного управления полиции Олег В., которого он знал раньше",- рассказывает источник.

Он также добавил, что, согласно заключению врача, у заявителя обнаружен закрытый перелом одного ребра.

"По данному факту открыто уголовное дело, материалы которого будут переданы в ГБР. Если вина правоохранителей будет доказана, им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы", - говорит источник.

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