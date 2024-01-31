Если уклонисты начнут собираться в группы, то ветераны "зачистят их так, что места не останется".

Об этом заявил экс-командир "Айдара" Евгений Дикий в интервью "Новинарні".

"Уклонисты - испуганные крысы. Они когда в стайке, то кусаются, но они доиграются, что придется таким, как я, брать это в свои руки. У нас достаточно для этого и рук, и железа, и решимости. Поверь, мы их зачистим, что места не останется", - заявил он и утвердительно ответил на уточняющий вопрос ведущей, что речь идет о ветеранах.

Ранее командир 118-й бригады ТРО Стуженко заявил, что за отказ выйти из машины по требованию военкома нужно "прострелить колено", поскольку необходима "жесткая мобилизация".

Напомним, вчера Кабинет министров утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в ВерховнуюРаду.

Новый законопроект по сути узаконивает электронные повестки, которые будут присылать через электронный кабинет военнообязанного. При этом не исключаются и бумажные повестки, их должны вручать традиционным способом - под роспись.

Также в Украине собираются мобилизовывать ранее судимых.