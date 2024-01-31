Вчера в Верховную Раду внесли новый законопроект об ужесточении мобилизации, его текст появился на сайте парламента.

В этом законопроекте, рассмотрение которого придется начинать с самого начала, есть несколько важных моментов для бойцов ВСУ:

1. Сохранилась норма о демобилизации через 36 месяцев (то есть через три года) службы во время военного положения. Правда, в проекте говорится, что увольнение таких военнослужащих будет осуществляться в сроки, определенные решением Ставки Верховного главнокомандующего.

2. Исчезала раскритикованная ранее Валерием Залужным норма об обязательной ротации бойцов ВСУ после полугода на "передке".

3. Бойцов ВСУ-срочников, которые служили на момент объявления военного положения (и, соответственно, воюют до сих пор) отправят на дембель в срок не позднее 6 месяцев с момента вступления в силу этого закона.

4. Демобилизоваться до прекращения действия военного положения смогут военнослужащие из числа лиц с инвалидностью (всех групп, но с прохождением ВЛК) и освобожденные из плена. Демобилизация также возможна в связи с сокращением штата или проведением организационных мероприятий, в случае невозможности использования на службе (для высшего офицерского состава).

5. Нардепов от мобилизации все ж таки освободят (вопреки ранее ходившим слухам). Кроме того, основанием для демобилизации станет избрание народным депутатом, судьей, членом ВСП, ВККС.

Подробнее о главных положениях нового законопроекта, предложенного на рассмотрение депутатов, мы писали в отдельном материале.

Также мы писали о том, что по новому проекту закона о мобилизации медики будут сообщать в ТЦК о поступлении больных 18-25 лет.