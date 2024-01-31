Кабинет министров Украины предлагает включить в мобилизацию лиц, имеющих судимости.

Так, в новом законопроекте о мобилизации сказано, что постановке на учёт в ТЦК подлежат "прибывшие после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если ранее не состояли на военном учете".

Кроме того, законопроект предлагает принимать на воинскую службу тех, кто отбывает условный срок, но только по их желанию.

На осуждённых за преступления против основ национальной безопасности Украины, отбывающих срок условно, возможность пойти в армию добровольцами не распространяется.

Новый законопроект о мобилизации также определяет уважительные причины чтобы не идти в ТЦК, согласно срокам, определённые повесткой:

проблемы стихийного характера (форс-мажор);

болезнь призывника, военнообязанного, резервиста;

смерть его близкого родственника (родителей, жены, ребёнка, родных брата или сестры, деда или бабушки) или близкого родственника супруга.

При этом о причинах неприбытия следует уведомить ТЦК не позднее трёх дней до конечной даты, указанной в повестке.

Ранее в новом законопроекте о мобилизации перечислили, какие женщины подлежат постановке на военный учёт.

Мы также сообщали, что по новому проекту закона о мобилизации счета уклонистов смогут блокировать через суд.