Медицинские учреждения хотят обязать сообщать о пребывании на стационаре лиц возрастом 18-25 лет. Такая норма заложена в представленный законопроект о мобилизации.

Так, руководители больниц должны будут отчитываться в ТЦК о поступлении таких пациентов в течение трёх дней.

Напомним, мобилизационный возраст в предложенном законопроекте снизили до 25 лет.

Ранее стало известно, кто из граждан Украины не будет подлежать призыву по новому законопроекту о мобилизации.

Вместе с этим, отменяется отсрочка от мобилизации для студентов, кто получает дополнительное высшее образование, также из исключений убрали аспирантов-контрактников.

Кроме этого, уход за родителями жены или мужа не будет являться поводом для отсрочки.

Мы также сообщали, что по новому проекту закона о мобилизации счета уклонистов смогут блокировать через суд.

В исходной версии документа предполагалось, что санкции будет напрямую вводить ТЦК. Теперь предполагается, что ТЦК сможет подавать дела об уклонении в суд, решением которого, на военнообязанного могут быть наложены следующие ограничения: