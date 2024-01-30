По новому закону об ужесточении мобилизации медики обязаны сообщать в ТЦК о поступлении больных 18-25 лет
Медицинские учреждения хотят обязать сообщать о пребывании на стационаре лиц возрастом 18-25 лет. Такая норма заложена в представленный законопроект о мобилизации.
Так, руководители больниц должны будут отчитываться в ТЦК о поступлении таких пациентов в течение трёх дней.
Напомним, мобилизационный возраст в предложенном законопроекте снизили до 25 лет.
Ранее стало известно, кто из граждан Украины не будет подлежать призыву по новому законопроекту о мобилизации.
Вместе с этим, отменяется отсрочка от мобилизации для студентов, кто получает дополнительное высшее образование, также из исключений убрали аспирантов-контрактников.
Кроме этого, уход за родителями жены или мужа не будет являться поводом для отсрочки.
Мы также сообщали, что по новому проекту закона о мобилизации счета уклонистов смогут блокировать через суд.
В исходной версии документа предполагалось, что санкции будет напрямую вводить ТЦК. Теперь предполагается, что ТЦК сможет подавать дела об уклонении в суд, решением которого, на военнообязанного могут быть наложены следующие ограничения:
- арест банковских счетов и ценностей, которые хранятся в банках;
- ограничение выезда за рубеж;
- ограничение прав на вождение автомобиля.