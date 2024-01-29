Президент Украины Владимир Зеленский высказался против принудительной уличной мобилизации.

Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Президент ответил на вопрос журналистки о том, что военкомы в Украине силой ловят людей на улицах, и как это ограничение свободы сочетается с защитой свободы Украины.

"Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые не приходили в военкоматы. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были также с вами справедливыми и честными. Есть случаи такие - да есть. Правильно ли это - абсолютно нет. И они не должны этого делать, поэтому я и попросил наших военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект (о мобилизации - Ред.), чтобы не было шансов ходить по улицам. Есть сегодня возможности применения digital формата. То есть мы живем во время цифровизации и тем более мы очень цифровизированная страна. Мы наладили этот процесс и во время ковида, и во время войны. Нет вопросов решить этот вопрос по-современному", - заявил Зеленский.

Напомним, в первой редакции правительственного законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить.

В свою очередь министр цифровизации Михаил Федоров неоднократно заверял, что "Дию" использовать для рассылки повесток не будут.