Дополнительная мобилизация 400-500 тысяч человек будет стоить украинскому бюджету около 720 миллиардов гривен.

Об этом заявила в интервью украинским СМИ глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

По ее оценке, только на обучение, выплаты и одежду мобилизованным нужно 322 миллиардов гривен, а еще 400 - на закупку и модернизацию военной техники. Это составляет 22,5% всех расходов госбюджета, или 41% расходов на оборону.

"Средства международных партнеров на нужды армии тратить нельзя. Поэтому речь идет только о внутренних ресурсах. Увеличить их на 40% за несколько месяцев - очень нетривиальная задача", - констатировала Пидласа.

По ее словам, чтобы найти деньги, обсуждаются различные варианты - от возвращения прогрессивной ставки НДФЛ (то есть увеличения подоходного налога в зависимости от величины дохода) и налога на роскошь до дополнительного изъятия ресурсов из местных бюджетов.

Буквально недавно Пидласа предложила облагать налогом покупку украинцами нового iPhone и платить больше налогов с зарплаты, превышающей 20 тысяч гривен.

Позавчера газета The Washington Post сообщила подробности разговора президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, в ходе которого, по данным СМИ, президент призвал главкома уйти в отставку. Во время беседы Залужный предложил мобилизовать около 500 тысяч военнослужащих. А Зеленский счел эту цифру нецелесообразной.