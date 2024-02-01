В Тернополе сторонник так называемого "народовластия" создал альтернативный "орган местного самоуправления" и раздавал единомышленникам поддельные военные билеты для уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

Отмечается, что внешне подделки были похожи на военно-учетные документы установленного образца и их использовали для уклонения от мобилизации.

"Правоохранители задокументировали противоправную деятельность жителя Тернополя, называвшего себя сторонником так называемого "народовластия". Он создал фейковую компанию, изготовил для нее печать и остальную нужную документацию. Поддерживавшим организатора мужчинам призывного возраста выдавали фальшивые военные билеты. Подделки трудно было отличить от оригинала. Мероприятия по разоблачению фейкового органа местного самоуправления провели полицейские совместно с оперативниками СБУ под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры.

Стражи порядка провели санкционированные обыски и изъяли печати, удостоверения, военные билеты и другие документы, связанные с деятельностью незаконно созданной организации. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что во Львове поймали двух местных жителей, продававших уклонистам поддельные пенсионные документы.

А в Одессе психиатр выдавал уклонистам справки об инвалидности за $7 тысяч, чтобы те могли выехать из Украины.