Высший антикоррупционный суд арестовал судью Белгород-Днестровского горрайсуда Александра Боярского с возможностью выйти в залог 1,05 млн гривен.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Судья подозревается в получении 1500 долларов за решение, которое позволило мужчине стать опекуном ребенка и уклониться от мобилизации. Свою вину судья признал и сказал, что брал деньги по просьбе своего друга и коллеги. Боярский намерен внести залог.

Ранее мы писали о схеме выезда мужчин за границу или бронирования от мобилизации через развод в суде с последующим оформлением попечительства на отца. За три года было более 3800 подобных решений, причем более 30% из них вынес Белгород-Днестровский горрайсуд. НАБУ считает Боярского организатором схемы в этом суде. Он был задержан на взятке 9 января.

А летом СБУ сообщила о раскрытии масштабной схемы бегства уклонистов за границу. По данным следствия, к организации схемы причастны руководство Белгород-Днестровского военкомата и местной военно-врачебной комиссии. В результате почти 100 обысков по всей Украине были разоблачены должностные лица, которые предлагали потенциальным призывникам выехать из страны на основании поддельных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.