В Одессе задержали заместителя командира воинской части, который требовал у подчиненного 15 тысяч гривен за неотправку на передовую.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Одесской области.

Правонарушитель требовал у подчиненного взятку за невнесение его фамилии в списки военнослужащих, подлежащих ротации в зону активных боевых действий. Получив оперативную информацию, правоохранители задержали подозреваемого на горячем - сразу после передачи ему оговоренной суммы в размере 15 тысяч гривен. Вещественные доказательства у злоумышленника изъяли.

Противоправную деятельность военнослужащего руководящего звена задокументировали следователи Одесского районного управления полиции №1 при оперативном сопровождении сотрудников Департамента военной контрразведки СБУ.

"Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто оказывает неправомерную выгоду, какого-либо действия с использованием предоставленной ей власти и служебного положения, сопряженного с требованием неправомерной выгоды. Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие", - сообщает полиция.

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