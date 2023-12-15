Двух судей Киевского апелляционного суда временно отстранили от работы по подозрению в получении взятки.

Об этом стало известно во время заседания Высшего совета правосудия (ВСП) 15 декабря.

Так, до 30 января 2024 года отстранены Виктор Глиняний и Юрий Слива.

Это максимальный срок временного отстранения - два месяца со дня уведомления о подозрении.

Напомним, что их, а также еще двоих судей подозревают в получении взятки по делу Богуслаева. По данным источников "Страны", их подозревают в получении взятки за вынесение решения об отмене ареста имущества в деле Вячеслава Богуслаева. Возможность взятия под стражу была вынесена по итогу рассмотрения ВСП ходатайств Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Слива и Глиняный вышли под залог. Игорь Паленик находится в СИЗО, а Вячеслав Дзюбин лечится в медицинском учреждении.

Мы также сообщали, что ВАКС отправил под арест третьего из четырех судей Киевского апелляционного суда. Это был Виктор Глиняний. Свое решение ВАКС вынес по итогам заседания судейской коллегии. Прокурор просил определить Глиняному залог в размере 5 миллионов гривен.