Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под стражу с альтернативой внесения 5 млн грн залога Виктора Глиняного - третьего из четырех судей Киевского апелляционного суда, подозреваемых в получении взятки.

Такое решение ВАКС вынес по итогам заседания судейской коллегии.

Прокурор просил определить залог в размере 5 миллионов гривен.

На днях Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с альтернативой внесения 2,5 млн грн залога второго из четырех задержанных по подозрению во взятке судей Киевского апелляционного суда Юрия Сливу.

А 5 декабря ВАКС отправил под стражу первого из четырех судей Киевского апелляционного суда Игоря Палленника.

Напомним, по версии следствия, судьи получили взятку за снятие ареста с двух самолетов, связанных с предприятием "Мотор Сич", бывшим руководителем которого был Вячеслав Богуслаев, ныне являющийся подозреваемым по делу о госизмене.

Богуслаева подозревают в коллаборационной деятельности (ст. 111-1), пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2), а также в содействии деятельности террористической организации.

Позже экс-владельцу "Мотор-Сичи" сообщили еще об одном подозрении - в том, что он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не воспользовались украинские военные.