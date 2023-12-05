Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил под стражу с альтернативой внесения 4 млн грн залога первого из четырех судей Киевского апелляционного суда, подозреваемых в получении взятки. Первым арестован Игорь Паленик.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Ходатайство детектива, согласованное прокурором, удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Игорю Паленику меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 февраля 2024 года. Взять подозреваемого Игоря Паленика под стражу в зале суда", – объявил судья.

Прокурор просил залог 6 миллионов 999 тысяч.

Сегодня в ВАКС также начали рассматривать меру пресечения в отношении заместителя главы Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного.

Между тем сообщается, что во время обыска в квартире судьи Паленика детективы НАБУ нашли 115 тысяч долларов, расфасованные по коробкам из-под кофе.

По версии следствия, взятки судьи между собой распределяли в коробках из-под алкоголя и кофе.

Следователь утверждает, что неправомерную выгоду первым получил Вячеслав Дзюбин, часть которой он передал Паленику, а Паленик распределил оставшиеся деньги между Виктором Глиняным и Юрием Сливой.

Глиняному, по версии следствия, деньги Паленик передал в рекламной брошюре интернет-услуг, а Сливе - в банке из-под кофе.

Во время передачи денег Паленик сказал Сливе в его кабинете: "Очень хороший кофе, растворимый, ты мне когда-то давал, вот и я тебе теперь даю".

Ранее мы писали, что Высший совет правосудия дал свое согласие на арест четырех судей Киевского апелляционного суда.

Незадолго до этого судей задержали по подозрению в получении взятки за решение об отмене ареста имущества в деле Вячеслава Богуслаева.