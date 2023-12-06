Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под стражу с альтернативой внесения 2.5 млн грн залога второго из четырех задержанных по подозрению во взятке судей Киевского апелляционного суда Юрия Сливу - второму из четырех судей Киевского апелляционного суда, подозреваемых в получении взятки.

Прокурор просил определить залог в размере 5 миллионов гривен.

Во время заседания Слива заявил, что он не знал, что в упаковке из-под кофе, которую ему передал Игорь Палленник, находились деньги; Слива думал, что там было кофе.

"Я должен был отвезти Палленника и Глиняного на ЖД вокзал, они ехали во Львов на конференцию судей. Перед тем как выехать из суда мы встретились с Палленником, он угостил меня кофе. Он часто привозил кофе со Львова и давал его коллегам, поэтому для меня это не было чем-то необычным. Я положил упаковку из-под кофе себе в куртку, и мы поехали на вокзал. Уже возле вокзала на нашу машину набросились сотрудники НАБУ. Правоохранители вытащили из машины Палленника и Глиняного, меня оставили в машине, подумав, что я водитель. Пока я сидел в машине, вспомнил про упаковку с кофе, решил ее достать и, когда достал понял, что там деньги. У меня был шок", - рассказывает Слива.

По его словам, он подумал, что, если подойти к детективам и сказать про деньги, то это будет выглядеть странно.

"Первый час следственных действий детективы даже не спрашивали мою фамилию, они думали, что я реально водитель. Потом детективы сказали, что сейчас будут проводить обыск всех, кто находился в машине. В этот момент я понял, что деньги в упаковке из-под кофе могут найти, и решил их спрятать под ремень. Когда меня начали обыскивать и нашли деньги, то детективы сразу спросили, кто я, и тогда я им сказал, что я тоже судья", - рассказывает Слива.

На вопрос следственного судьи ВАКС, почему в упаковке из-под кофе был деньги, а не кофе, Слива ответить не смог.

Напомним, по версии следствия, судьи получили взятку за снятие ареста с двух самолетов, связанных с предприятием "Мотор Сич", бывшим руководителем которого был Вячеслав Богуслаев, ныне являющийся подозреваемым по делу о госизмене.

Вчера ВАКС отправил под стражу первого из четырех судей Киевского апелляционного суда Игоря Паленика.