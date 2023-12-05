Высший антикоррупционный суд Украины обязал неотложно провести судебно-медицинское обследование народного депутата Александра Дубинского с целью обнаружения и фиксации телесных повреждений.

Дубинский присутствовал на заседании по видеосвязи.

Напомним, адвокаты Дубинского заявили, что на днях нардепа избили в Лукъяновском СИЗО. По словам Дубинского, избиение продолжалось два часа.

Приехавшая в изолятор "скорая" отказалась предоставить адвокату Дубинского акт обследования нардепа. В изоляторе и полиции это отрицают.

Также адвокаты Дубинского заявили, что после заявления о его избиении "благодаря вмешательству народного депутата начальник СИЗО принял решение о переводе Дубинского в одиночную камеру с видеонаблюдением".

В то же время источники "Страны" в правоохранительных органах опровергают заявления полиции Киева и руководства следственного изолятора о том, что информация об избиении парламентария не подтвердилась.

Сообщается, что в оперативных документах сотрудников следственно-оперативной группы, которые прибыли на вызов в СИЗО, было написано, что в медицинской карте выезда скорой помощи врачи указали, что у Дубинского установлены ушибы мягких тканей лица и подозрение на закрытую травму грудной клетки.