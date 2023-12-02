Адвокат Александра Дубинского Руслан Гладкий в комментарии "Стране" подтвердил подлинность его записки об избиении в СИЗО.

Также адвокат уточнил детали произошедшего.

"Избиение случилось дважды - вчера и сегодня ночью. Сейчас Дубинский находится в коллективной камере. Состояние здоровья у него очень плохое, ему сложно вставать и садиться на стул, даже просто поворачивать туловище вправо и влево ему тяжело. Потому что удары наносились по всему телу. Его пытались бить без следов, но, учитывая количество ударов и то, что они были нанесены одновременно 5-6 людьми, то все равно есть следы: синяк над правым глазом, гематома на ребрах, что свидетельствует о переломе ребра", - рассказывает адвокат.

По его словам, перелом ребра у нардепа адвокаты не могут подтвердить, поскольку рентген в условиях СИЗО работает только с понедельника.

"Никого не интересует, что к этому времени может произойти смещение в случае перелома. Кроме того, Дубинскому нужно МРТ – сегодня утром в содержании его мочи была обнаружена кровь, что свидетельствует о повреждении почек. В условиях СИЗО нет МРТ, чтобы это проверить", - рассказывает Гладкий и уточняет, что адвокаты просят госпитализировать Дубинского в другое медицинское учреждение.

"Те же самые БСП, которые оборудованы специальными камерами для таких людей", - говорит он.

При этом, по утверждению Гладкого, администрация СИЗО отказывает в госпитализации Дубинского.

"Мы настаивали на том, чтобы Дубинского госпитализировали уже сегодня. Но "скорая" сообщила, что их задача - проверить общее состояние, побои они не снимают, за травмы они не отвечают, а для госпитализации нужно обращаться в администрацию СИЗО. Последняя полностью отказывается делать что-либо для его госпитализации", - заявляет адвокат.

Сторона защиты Дубинского подала заявление в полицию и просит отдельную камеру, а также личную охрану для нардепа.

"Мы обращаемся к следователю и судье, чтобы они немедленно приняли меры безопасности, это предусматривает закон. Также обращаемся к омбудсмену, министру юстиции, начальнику пенитенциарной службы Шевченковского района - никто из них трубку не берет, хотя мы звоним на личные номера. Мы будем просить отдельную камеру и личную охрану - это также предусматривает закон", - сказал Гладкий.

По информации источника "Страны" в Лукьяновском СИЗО, нардепа перевели в общую камеру под номером 152.

Между тем источники "Страны" в Лукьяновском СИЗО сообщают, что руководство изолятора отрицает факт избиения Дубинского и в ближайшее время намерено опубликовать сообщение, в котором они продемонстрируют, что ничего критически страшного с нардепом не произошло.

"Скорая не диагностировала никаких проблем в состоянии здоровья Дубинского", - говорит источник, ссылаясь на руководство СИЗО.

В то же время в распоряжении "Страны" оказалось видео, на котором зафиксировано, как "скорая" отказалась предоставить адвокату Дубинского акт обследования нардепа.

Там временем, полиция подтвердила получение заявления от нардепа Дубинского об избиении.

В СИЗО к нему уже выехала следственно-оперативная группа.

Ранее мы публиковали записку Дубинского, в которой он сообщил о своём избиении в СИЗО.

Мы также сообщали, что Дубинский впервые прокомментировал своё пребывание в Лукьяновском СИЗО.