Печерский суд арестовал имущество нардепа Александра Дубинского, его матери и бывшей жены - 15 автомобилей, 22 квартиры и восемь земельных участков.

Об этом говорится в решении суда.

Решение вынесено в рамках подозрения ГБР о легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов.

"Считается, что народный депутат Украины и его близкие родственники (мать и жена) в течение нескольких последних лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, 2 домов и 70 соток земли на общую сумму около 2,5 млн долларов. При этом официальные доходы лица и его близких родственников не могли позволить им приобрести такое количество имущества", – говорится в материалах суда.

Мать Дубинского за последние пять лет стала владелицей 19 объектов недвижимости общей стоимостью около $1 млн.

Ранее сообщали, что суд отправил нардепа Дубинского в СИЗО на два месяца по подозрению в госизмене. Суд отправил нардепа Дубинского в СИЗО на два месяца, до 12 января 2024 года, без права внесения залога.

Народный депутат Александр Дубинский впервые прокомментировал свое пребывание в Лукьяновском СИЗО. Заявление вышло в его телеграм-канале через адвокатов. Он подтвердил информацию "Страны", что сидит в обычной "бесплатной" камере и пока не просил о своем переводе в более комфортную.