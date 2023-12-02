Нардеп Дубинский заявил своим адвокатам, что его избили в СИЗО.

"Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил свои адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра. Сейчас Александр Дубинский с адвокатами ожидает приезд работников полиции для составления акта о телесных повреждениях", - написано в телеграмм-канале нардепа, который сейчас ведут его адвокаты.

Адвокаты Дубинского также потребовали "принятия немедленного решения» о его переводе в следственный изолятор СБУ для того, "чтобы обеспечить сохранность его жизни".

Народный депутат Александр Дубинский: "Меня п@здили с часу до 3 ночи".

В распоряжении "Страны" оказалась записка Александра Дубинского об избиении в СИЗО, которую он передал адвокатам.

"Вчера, часов в 21, меня перекинули в другую камеру. Там меня с часу до 3 ночи п@здили, по ощущениям, сломали ребро. Там крепкая гематома, я смотрел. После я до утра сидел на стуле, в прихожей, часов до 11. Затем меня забрали обратно, только камера уже другая", - говорится в записке.

Также в записке Дубинский пишет, что "четко понимает, что все спланировано".

Ранее "Страна" узнала подробности содержания под стражей народного депутата Александра Дубинского, которого подозревают в госизмене. Также, по информации адвоката, в телеграм-канале Дубинского будут появляться публикации несмотря на то, что сам нардеп физически находится без связи.

Вопреки тому, что Александра Дубинского судят по статье о государственной измене, народного депутата отправили не в следственный изолятор СБУ, а в Лукьяновское СИЗО.