Адвокаты нардепа Александра Дубинского заявили, что после заявления о его избиении "благодаря вмешательству народного депутата начальник СИЗО принял решение о переводе Дубинского в одиночную камеру с видеонаблюдением".

Адвокаты прокомментировали заявление полиции о том, что факт избиения нардепа не подтвердился.

"Сегодня полиция выпускает новость о том, что подтверждения избиениям нет. Судебно-медицинское исследование (экспертиза) с Дубинским не проводилась, поскольку Дубинского не разрешили вывезти из СИЗО. Если в Украине в условиях диктатуры не находят подтверждение пыткам народного депутата в СИЗО - найдут не в Украине", - заявляют адвокаты.

Также Лукьяновский СИЗО вслед за полицией утверждает, что Дубинского в камере не избивали.

Еще вчера источники "Страны" в Лукьяновском СИЗО сообщили, что руководство изолятора отрицает факт избиения Дубинского.

Тем временем петиция Дубинского о мобилизации нардепов и чиновников на сайте президента набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский и ответить на нее.

Напомним, вчера адвокаты Дубинского сообщили, что его перевели в другую камеру и несколько часов избивали. Депутат написал об этом записку.

Приехавшая в изолятор "скорая" отказалась предоставить адвокату Дубинского акт обследования нардепа.