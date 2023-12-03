Информация об избиении в СИЗО народного депутата Александра Дубинского не подтвердилась. Об этом сообщает полиция Киева у себя на Facebook.

"Следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия.

По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Ранее адвокаты Дубинского сообщили, что его перевели в другую камеру и несколько часов избивали. Депутат написал об этом записку, которую публиковала "Страна".

Приехавшая в изолятор "скорая" отказалась предоставить адвокату Дубинского акт обследования нардепа.

Вчера сторона защиты Дубинского подала заявление в полицию и просила отдельную камеру, а также личную охрану для нардепа.

Напомним, вчера источники "Страны" в Лукьяновском СИЗО сообщили, что руководство изолятора отрицает факт избиения Дубинского и в ближайшее время собираются опубликовать сообщение, в котором они продемонстрируют, что ничего критически страшного с нардепом не произошло.