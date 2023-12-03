Народного депутата Александра Дубинского все же избили в Лукьяновском СИЗО.

Источники "Страны" в правоохранительных органах опровергают заявления полиции Киева и руководства следственного изолятора о том, что информацию об избиении парламентария не подтвердилась.

По словам источников "Страны", в оперативных документах сотрудников следственно-оперативной группы, которые прибыли на вызов в СИЗО, было написано, что в медицинской карте выезда скорой помощи врачи указали, что у Дубинского установлены ушибы мягких тканей лица и подозрение на закрытую травму грудной клетки.

"По результатам обследования Дубинского А.А 1981 г.р. врачами в карточке выезда скорой помощи сказано, что у Дубинского А.А. установлены ушибы мягких тканей лица и подозрение на закрытую травму грудной клетки, оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждается. Врачам Дубинский А.А. сообщил, что телесные повреждения ему нанесены ночью 2.12.2023 неизвестными лицами", - сказано в документа.

Напомним, Дубинский заявил своим адвокатам, что его избили в СИЗО. По его словам, избиение продолжалось два часа.

Однако в полиции Киева заявили, что информация об избиении народного депутата не подтвердилась. О том же говорит руководство СИЗО.