ВАКС повторно отказался арестовывать имущество Игоря Коломойского. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны обвинения, а определение следователя судьи ВАКС без изменений.

Об этом сказано на сайте ВАКС.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 27 ноября 2023 года рассмотрела апелляционную жалобу стороны обвинения на определение следственного судьи ВАКС от 21 сентября 2023 года о закрытии производства по ходатайству детектива НАБУ об аресте имущества бывшего заместителя руководителя департамента АО КБ "ПриватБанк". Лицо подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191; ч. 3 ст. 209 УК Украины. По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны обвинения, а определение следователя судьи ВАКС без изменений. Решение было принято с отдельным мнением судьи Николая Глотова. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит", - сказано в сообщении.

Ранее первая инстанция – следственный судья Высшего антикорсуда – приняла аналогичное решение.

Напомним, 16 ноября в Киевском апелляционном суде состоялось заседание по жалобе защиты Коломойского на продление бизнесмену содержания под стражей. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты бизнесмена и оставил его под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,9 миллиарда гривен.

Коломойский был арестован по делу о выводе и легализации более 500 млн гривен в 2013-2020 годах при помощи подконтрольных банков.

После этого ему вручили еще два подозрения: о завладении средствами "ПриватБанка" на сумму более 9,2 млрд грн и незаконном выведении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы, также из подконтрольных ему банков.