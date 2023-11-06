Высший антикоррупционный суд назначил залог в 27 млн гривен действующему нардепу, которого подозревают в завладении государственными землями.

Об этом сообщает Специализированая антикоррупционная прокуратура в своем телеграм-канале.

"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал лицу меру пресечения в виде залога в размере 26,840 млн грн", — говорится в сообщении.

Имя подозреваемого официально не называется, но ранее СМИ писали, что это нардеп Роберт Горват из группы "Доверие", который избрался в парламент на Закарпатье.

Сумма ущерба государству от завладения 320 га земли оценивается в 123 млн грн.

Ранее Главу правления Полтавского ГОК освободили под залог в 400 миллионов гривен. При этом изначально Виктор Лотоус должен был внести 1 млрд, но Киевский апелляционный суд снизил размер залога в 2,5 раза.

Мы также публиковали видео, как бизнесмена Кауфмана освободили под залог прямо на заседании ВАКС. Суд Украины изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на залог в размере 150 миллионов гривен. 29 августа ему сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом стратегического объекта — КП "Международный аэропорт "Одесса".