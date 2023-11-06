Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав бывшему народному депутату Максиму Микитасю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Отмечается, что прокурор просил взять Микитася под стражу с возможностью внесения залога в размере 134 миллионов гривен.

Напомним, 25 октября НАБУ сообщило Микитасю о подозрении в завладении 307 млн грн в 2018 году при строительстве защищенных складов хранения ракет и боеприпасов. Работы должны были закончить до 2021 года. Однако фактически строительство так и не началось.

2 ноября в Высшем антикоррупционном суде прошло заседание по избранию меры пресечения Микитасю. Однако ВАКС не смог избрать ему меру пресечения по делу о завладении средствами Минобороны.

Против Микитася уже расследуется сразу несколько уголовных дел. Одно из последних касается попытки дать взятку мэру Днепра Борису Филатову. По данным следствия, Микитась предложил мэру Днепра "неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса".