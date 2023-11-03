Взятый под стражу председатель правления Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК) Виктор Лотоус вышел на свободу под огромный залог в 400 млн грн.

Об этом говорится в справке от Киевского апелляционного суда.

При этом изначально Виктор Лотоус должен был внести 1 млрд, но Киевский апелляционный суд снизил размер залога в 2,5 раза.

Напомним, что в сентябре Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Виктору Лотоусу в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

По версии следствия, в 2015-2021 годах комбинат незаконно добыл более 20 млн кубометров щебня. Ущерб государству оценивают в более чем 157 миллиардов гривен.

Полтавский ГОК принадлежит олигарху Константину Жеваго, который сам находится под следствием по ряду уголовных дел - в частности, по делу в отношении экс-главы Верховного суда Всеволода Князева. Также подан запрос на экстрадицию Жеваго во Францию, где он сейчас находится.

Также мы писали, что в феврале СБУ и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении топ-менеджеру Полтавского ГОК. Заявлялось, что предприятие, уклоняясь от уплаты рентных платежей за пользование недрами, не заплатило в бюджет в 2018-2021 годах 2 млрд гривен.