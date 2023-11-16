В Киевском апелляционном суде состоялось заседание по жалобе защиты Игоря Коломойского на продление бизнесмену содержания под стражей.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты бизнесмена и оставил его под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,9 миллиарда гривен.

Поддержать олигарха на заседание пришли ведущая "1+1" Наталья Мосейчук и журналист Игорь Цыганык.

В начале процесса суд разрешил Коломойскому находиться рядом со своими адвокатами, а не за решеткой.

Игорь Коломойский выступил на суде и заявил, что уголовное дело против него сфабриковано.

"Этого дела не было, если бы кто-то очень не хотел высосать его из пальца. Сначала потерпевшим в этом деле была компания "Химик Прикарпатье" затем следователь понял, что эта компания не может быть потерпевшей после чего потерпевшим стал ПриватБанк. Сам ПриватБанк об этом узнал только из прессы. Напомню, что ПриватБанк это государственная компания почти 7 лет и за это время ни одна ревизия не выявила отсутствия в кассе 6 миллиардов гривен", - заявил Коломойский.

Также в ходе своего выступления Коломойский заявил, что "его дела не было бы, если бы кто-то очень не хотел высосать его из пальца".

"Страна" в перерыве спросила у Коломойского, кого конкретно он имел в виду. Он заявил, что пока "имен нет".

"Их нет. Кому-то захотелось. Может следователю, может прокурору", — сказал Коломойский и отшутился, что ему эти ответы могут пойти "в накопительную". То есть, стать "отягчающими обстоятельствами".

Напомним, 10 ноября в Шевченковском суде Киева состоялось заседание по ходатайству адвокатов Коломойского об изменении ему меры пресечения в связи с ухудшением состояния его здоровья. По результатам заседания суд оставил тогда Коломойского под стражей.

Коломойский был арестован по делу о выводе и легализации более 500 млн гривен в 2013-2020 годах при помощи подконтрольных банков.

После этого ему вручили еще два подозрения: о завладении средствами "ПриватБанка" на сумму более 9,2 млрд грн и незаконном выведении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы, также из подконтрольных ему банков.