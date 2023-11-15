Суд признал законной национализацию Приватбанка в 2016 году и закрыл дело. Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева от 2019 года, который по иску Игоря Коломойского признал противоправными действия госорганов по национализации и отменил их.

Об этом сообщает НБУ.

Суд постановил о невозможности возврата ПриватБанка бывшим владельцам, чего те добивались. НБУ сообщает, что на докапитализацию банка государство потратило более 155 млрд гривен.

"Сегодня, через 6 лет, суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 миллиардов гривен. Также следует констатировать, что все решения государственных органов относительно национализации ПриватБанка действуют", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, что Игорь Коломойский находится под стражей. Одно из дел касается вывода из ПриватБанка около 15 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Приватбанк начал блокировать счета украинцев, которых заподозрили в покупке и продаже криптовалют. Об этом неофициально сообщили в самом банке, а также информацию подтвердили клиенты в своих жалобах на финансовых сайтах. Они не понимают, за что их наказывают, сообщая, что ранее уже покупали крипту с приватовских карточек и все проходило успешно.