Сегодня в Шевченковском районном суде Киева должно было состоятся заседание по ходатайству адвокатов Игоря Коломойского об изменении ему меры пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья. Однако заседание не состоялось: в суд не явился прокурор и не доставили самого Коломойского.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Заседание перенесли на 10 ноября, оно состоится в 09:30.

Адвокаты Коломойского прокомментировали неявку прокурора в суд и отсутствие их подзащитного.

"Наступает уже та стадия, когда права человека в части участия его в судебном заседании по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей, что четко определено законом, нарушаются. Нет сложностей, чтобы доставить Коломойского в суд, их создают искусственно. А что касается неявки прокурора в суд и его ходатайства об отказе в изменении меры пресечения Коломойскому, там скрыты причины, о которых мы сообщим уже в судебном заседании", - заявили адвокаты.

По их словам, ходатайства прокуроров в деле Коломойского рассматриваются своевременно, а ходатайства адвокатов начинают саботировать.

Напомним, 27 октября этот же суд продлил Коломойскому меру пресечения до 2 декабря с возможностью внесения залога в размере 3,9 миллиарда гривен. Олигарха подозревают в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и выводе из "ПриватБанка" около 15 млрд гривен.

На днях стало известно, что еще в сентябре суд арестовал акции Коломойского в футбольном клубе "Днепр" и в других 11 компаниях. Под арест попали, в частности, 100% акций "Полтаваоблэнерго" и 50% ООО "Кинотеатр Валентина".

Вчера мы сообщали, что актеры студии "Квартал 95" в последнем выпуске "Единого квартала" решили пошутить по поводу посадки в СИЗО Коломойского. Они выпустили сценку, как бизнесмен сидит в вип-камере.