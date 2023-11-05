Актеры студии "Квартал 95" в последнем выпуске "Единого квартала" решили пошутить по поводу посадки в СИЗО олигарха Игоря Коломойского.

По сюжету олигарха посадили в VIP-камеру. Его чемодан везет за ним сопровождающий полицейский, а "Коломойский" требует в камере спа и заявляет, что хочет, "как в Буковеле", а также пытается послать правоохранителя за виски и текилой.

В сценке показано, что поскольку это VIP-камера, то на допросы ее постояльцу ходить не нужно - прокурор приходит сам.

Во время допроса "Коломойский" издевается над прокурором, а на его вопрос, что стало причиной его злоключений, отвечает одним словом: "Неблагодарность".

Напомним, в конце октября суд продлил Коломойскому содержание под стражей на два месяца.

Как мы писали, Коломойский заявил в суде, что дело в отношении него сфальсифицировано.

"Это дело искажено, сфальсифицировано, но в этом потом уже будет разбираться следствие. Сейчас я заинтересован в том, чтобы самому разобраться в этом деле и восстановить своё честное имя", — заявил олигарх.

Ранее суд отказал в ходатайстве перевести Коломойского под домашний арест из-за ухудшения состояния его здоровья.