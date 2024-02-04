У Верховной Рады есть вопросы к новой версии законопроекта о мобилизации. Они касаются вручения повесток через электронный кабинет.

Об этом заявил заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Егор Чернев в эфире телемарафона.

По словам Чернева, в Раде не понимают, как эта идея может быть реализована технически, поскольку "не все люди могут пользоваться или имеют доступ к интернету и смартфонам".

Также замглавы парламентского комитета не уверен, что запрет на консульские услуги для уклонистов поможет вернуть их домой (в законопроекте предлагается не выдавать паспорта тем, кто не предъявит военный билет).

По словам нардепа, комитет даст рекомендации по законопроекту на следующей неделе.

"Я думаю, что комитету сейчас уже не очень много времени будет нужно, потому что мы в принципе с первой редакцией подробно ознакомились. Сейчас мы пройдемся по тому, что было изменено по сравнению с первой редакцией. Посмотрим, я думаю, что на этой неделе комитет этот законопроект пройдет", - сказал Чернев.

Ранее в Минобороны говорили, что вопрос электронных повесток еще не снят с рассмотрения.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, как хотят ужесточить мобилизацию в новом законопроекте.