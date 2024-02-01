Кабинет министров "нагло обманул" Верховную Раду с новым законопроектом о мобилизации, поскольку он противоречит Конституции так же, как и первая редакция.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Это катастрофа. Парламент нагло обманули, снова внеся отклоненные Верховной Радой драконовские нормы, причем кое-где даже в еще более жесткой редакции. Закон содержит недопустимые антиконституционные требования и является неприемлемым! Принятие такого закона будет преступлением против государства Украина и неуважением к ее гражданам", - заявляет Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" не будет голосовать за этот "репрессивный хлам", а также сделает "все возможное и невозможное, чтобы объединить общество в борьбе против этого возмутительного законопроекта".

Она требует сократить срок службы до 18 месяцев и мобилизовывать правоохранителей.

Ранее мы разбирались, как хотят ужесточить мобилизацию и описали ключевые нормы нового законопроекта.

Также в отдельном материале мы анализировали, как переписали законопроект по мобилизации.